W październiku gospodarka USA utworzyła 165 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia nieznacznie spadła do 4,1%. Dane amerykańskiego Biura Statystyki Pracy przewyższyły oczekiwania ekonomistów, którzy opisywali sytuację na rynku pracy jako okres powolnego zatrudniania i niewielkiej liczby zwolnień, informuje The Guardian.

Rewizja danych i sektory wzrostu

Początkowe szacunki wzrostu zatrudnienia za sierpień i wrzesień zrewidowano w górę łącznie o 84 tys. miejsc pracy. Wzrost zatrudnienia w październiku odnotowano w ochronie zdrowia, transporcie, magazynowaniu i przemyśle.

Inne wskaźniki opublikowane w tym tygodniu również wskazywały na stabilność zatrudnienia. Liczba zwolnień we wrześniu była najniższa od półtora roku. Firma Challenger, Gray & Christmas odnotowała w październiku nieco mniej niż 44 tys. zwolnień — o 71% mniej niż w październiku ubiegłego roku.

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Płace i inflacja

Przeciętne wynagrodzenie godzinowe wzrosło w ujęciu rocznym o 3,1%, nieznacznie przewyższając wskaźnik z poprzedniego miesiąca. Jednocześnie w ostatnich miesiącach inflacja przeważnie wyprzedzała tempo wzrostu płac. We wrześniu roczna stopa inflacji wyniosła 3,7%.

We wrześniu Rezerwa Federalna po raz pierwszy od 2023 roku podniosła stopy procentowe do przedziału 3,75–4%, powołując się na inflację. Na październikowym posiedzeniu regulator pozostawił stopy bez zmian, jednak ekonomiści oczekują kolejnej podwyżki na posiedzeniu w grudniu.

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