Лидер Патриотического союза Курдистана (ПСК) Бафель Талабани заявил о немедленном выходе партии из состава правительства Иракского Курдистана. Причиной он назвал возобновление работы регионального парламента без участия ПСК, который партия считает нелегитимным.

«Это правительство потерпело неудачу. Поэтому первым решением руководства ПСК после этого события [возобновления работы парламента] будет немедленный выход из этого правительства, которое называет себя правительством Курдистана», — сказал Талабани в видеообращении.

Заседание парламента в Эрбиле

Как сообщает Jerusalem Post, заявление Талабани прозвучало после заседания руководства ПСК. Накануне политический соперник партии — Демократическая партия Курдистана (ДПК) — инициировал созыв парламента при поддержке представителей меньшинств, малых партий и депутатов, отошедших от позиции своих партий. Среди них были трое представителей ПСК.

В заседании парламента в Эрбиле приняли участие 52 депутата — на одного больше, чем необходимый кворум в 51 голос для законодательного органа, состоящего из 100 мест. Они единогласно избрали представительницу ДПК Валу Фарид спикером парламента, представителя христианской квоты Рами Нури — заместителем спикера, а представительницу туркменской квоты Муну Кахвачи — секретарем.

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ДПК имеет 39 мест в парламенте Иракского Курдистана, а ПСК — 23.

Заявление Талабани относительно Сулеймании и Халабджи

Талабани также заявил, что ПСК использует «всю силу и возможности», чтобы обеспечить всем необходимым жителей районов Сулеймании и Халабджи.

На фоне внутриполитической напряженности Jerusalem Post отмечает, что Иран продолжает наносить удары по региону беспилотниками и ракетами. Издание также пишет, что Тегеран оказывал давление на Ирак с требованием выслать из Иракского Курдистана иранские курдские оппозиционные группировки.

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