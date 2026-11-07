Апелляционный суд в Версале, Франция, 6 ноября поддержал запрос Канады об экстрадиции бывшего декана юридического факультета Университета Манитобы Джонатана Блэк-Бранча. В Канаде 64-летний Блэк-Бранч должен предстать перед обвинениями в мошенничестве.

Решение французского суда

Блэк-Бранча задержали в апреле в Нёйи-сюр-Сен — пригороде к западу от Парижа. На тот момент его разыскивали по международному ордеру на арест, а Канада подала запрос об экстрадиции в мае.

Три недели назад он выступил в Версальском апелляционном суде против экстрадиции. Суд отложил вынесение решения до 6 ноября. Дата фактической передачи Блэк-Бранча канадской стороне пока не названа, сообщает CBC.

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Обвинения и предыдущие решения

Бывшего руководителя юридического факультета в Виннипеге обвиняют в ненадлежащем использовании более 600 тысяч долларов средств университета. По данным CBC, эти средства предположительно тратились на оплату счетов, дорогие обеды в клубе только для членов и обучение в университетах Лиги плюща.

Блэк-Бранч возглавил юридический факультет Университета Манитобы в 2016 году, однако в 2020-м внезапно покинул должность и переехал в Европу на фоне внутреннего расследования университета по поводу ненадлежащего финансового управления. В 2023 году Юридическое общество Манитобы по итогам слушаний установило факт профессионального проступка, а в 2024-м лишило его права юридической практики и оштрафовало на 36 тысяч долларов.

В том же году Университет Манитобы добился заочного судебного решения, согласно которому Блэк-Бранч должен выплатить почти 680 тысяч долларов, более 3 тысяч долларов расходов и 3% годовых. Регулятор адвокатской профессии Англии и Уэльса также запретил ему заниматься юридической практикой, сославшись на его действия в Манитобе.

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