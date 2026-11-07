法国凡尔赛上诉法院11月6日支持加拿大提出的引渡曼尼托巴大学法学院前院长乔纳森·布莱克-布兰奇的请求。64岁的布莱克-布兰奇将在加拿大面临欺诈指控。

法国法院的裁决

布莱克-布兰奇于4月在巴黎以西的郊区讷伊-塞纳被拘留。当时，他因国际逮捕令而被通缉，加拿大于5月提出了引渡请求。

三周前，他在凡尔赛上诉法院出庭反对引渡。法院将作出裁决的时间推迟至11月6日。布莱克-布兰奇实际被移交给加拿大方面的日期尚未公布，CBC报道。

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指控及先前裁决

这名前温尼伯法学院负责人被指控不当使用超过60万美元的大学资金。据CBC报道，这些资金据称被用于支付账单、在一家仅限会员的俱乐部享用昂贵晚餐，以及在常春藤盟校接受教育。

布莱克-布兰奇于2016年担任曼尼托巴大学法学院院长，但在该大学就不当财务管理进行内部调查期间，于2020年突然离职并搬到欧洲。2023年，曼尼托巴省律师协会在听证会后认定其存在职业不当行为；2024年，该协会取消了他的律师执业资格，并对他处以3.6万美元罚款。

同年，曼尼托巴大学获得缺席判决，要求布莱克-布兰奇支付近68万美元、超过3000美元的费用以及3%的年利息。英格兰和威尔士法律职业监管机构也以他在曼尼托巴省的行为为由，禁止他从事法律执业。

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