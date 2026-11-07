Sąd Apelacyjny w Wersalu we Francji 6 listopada poparł wniosek Kanady o ekstradycję Jonathana Black-Brancha, byłego dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Manitoby. W Kanadzie 64-letni Black-Branch ma stanąć przed zarzutami oszustwa.

Decyzja francuskiego sądu

Black-Branch został zatrzymany w kwietniu w Neuilly-sur-Seine, na przedmieściu na zachód od Paryża. W tym czasie był poszukiwany na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania, a Kanada złożyła wniosek o ekstradycję w maju.

Trzy tygodnie temu wystąpił przed Sądem Apelacyjnym w Wersalu, sprzeciwiając się ekstradycji. Sąd odroczył wydanie decyzji do 6 listopada. Data faktycznego przekazania Black-Brancha stronie kanadyjskiej nie została jeszcze podana, poinformowało CBC.

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Zarzuty i wcześniejsze orzeczenia

Były szef wydziału prawa w Winnipeg jest oskarżony o niewłaściwe wykorzystanie ponad 600 tys. dolarów środków uniwersytetu. Według CBC środki te miały zostać wydane na opłacanie rachunków, kosztowne obiady w klubie wyłącznie dla członków oraz naukę na uniwersytetach Ligi Bluszczowej.

Black-Branch objął kierownictwo Wydziału Prawa Uniwersytetu Manitoby w 2016 roku, jednak w 2020 roku nagle opuścił stanowisko i przeniósł się do Europy w związku z wewnętrznym dochodzeniem uniwersytetu dotyczącym niewłaściwego zarządzania finansami. W 2023 roku Towarzystwo Prawnicze Manitoby po przeprowadzeniu przesłuchań stwierdziło przewinienie zawodowe, a w 2024 roku pozbawiło go prawa wykonywania zawodu prawnika i nałożyło na niego grzywnę w wysokości 36 tys. dolarów.

W tym samym roku Uniwersytet Manitoby uzyskał wyrok zaoczny, zgodnie z którym Black-Branch ma zapłacić prawie 680 tys. dolarów, ponad 3 tys. dolarów kosztów oraz 3% rocznych odsetek. Regulator zawodu prawniczego Anglii i Walii również zakazał mu wykonywania praktyki prawniczej, powołując się na jego działania w Manitobie.

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