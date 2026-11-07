Lider Patriotycznej Unii Kurdystanu (PUK) Bafel Talabani ogłosił natychmiastowe wyjście partii z rządu irackiego Kurdystanu. Jako powód wskazał wznowienie prac regionalnego parlamentu bez udziału PUK, który partia uważa za nielegalny.

„Ten rząd poniósł porażkę. Dlatego pierwszą decyzją kierownictwa PUK po tym wydarzeniu [wznowieniu prac parlamentu] będzie natychmiastowe wyjście z tego rządu, który nazywa siebie rządem Kurdystanu” — powiedział Talabani w wystąpieniu wideo.

Posiedzenie parlamentu w Erbilu

Jak podaje Jerusalem Post, oświadczenie Talabaniego padło po posiedzeniu kierownictwa PUK. Dzień wcześniej polityczny rywal partii — Demokratyczna Partia Kurdystanu (KDP) — zainicjował zwołanie parlamentu przy wsparciu przedstawicieli mniejszości, małych partii i deputowanych, którzy odeszli od stanowiska swoich partii. Wśród nich było troje przedstawicieli PUK.

W posiedzeniu parlamentu w Erbilu uczestniczyło 52 deputowanych — o jednego więcej niż wymagane kworum 51 głosów dla 100-osobowego organu ustawodawczego. Jednogłośnie wybrali przedstawicielkę KDP Valę Farid na przewodniczącą parlamentu, przedstawiciela kwoty chrześcijańskiej Ramiego Nuriego na zastępcę przewodniczącej, a przedstawicielkę kwoty turkmeńskiej Munę Kahwachi na sekretarkę.

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KDP ma 39 miejsc w parlamencie irackiego Kurdystanu, a PUK — 23.

Oświadczenie Talabaniego w sprawie Sulajmanijji i Halabdży

Talabani oświadczył również, że PUK wykorzysta „całą swoją siłę i możliwości”, aby zapewnić mieszkańcom rejonów Sulajmanijji i Halabdży wszystko, co niezbędne.

Na tle napięć wewnątrzpolitycznych Jerusalem Post zauważa, że Iran nadal atakuje region dronami i rakietami. Gazeta pisze również, że Teheran wywierał presję na Irak, żądając wydalenia z irackiego Kurdystanu irańskich kurdyjskich ugrupowań opozycyjnych.

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