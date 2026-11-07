W Australii kobiety stanowią zaledwie 8% licencjonowanych pilotów, wynika z najnowszych danych Urzędu Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego. Poinformował o tym ABC News Australia. Pilotki pracujące w regionie Kimberley na północy Australii Zachodniej uważają, że większą liczbę kobiet do zawodu mogą przyciągnąć widoczność odnoszących sukcesy specjalistek, kontakty zawodowe oraz bardziej przejrzyste ścieżki kariery.

Stereotypy w zawodzie

Caroline Jamieson, starsza pilotka Shoal Air w Broome, powiedziała, że pasażerowie często proszą ją o rady dla córek zainteresowanych lataniem. Jej zdaniem przykład kobiet, które już pracują w branży, pomaga dziewczętom postrzegać lotnictwo jako możliwy zawód.

Jednocześnie Jamieson zauważyła, że tradycyjne stereotypy płciowe nadal występują: niektórzy pasażerowie początkowo brali pilotki za stewardesy. Dodała, że liczba kobiet w branży stopniowo rośnie.

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Możliwości w Kimberley

Greta Thain, starsza pilotka Shoal Air w Kununurrze, określiła środowisko pracy w lotnictwie jako zżyte, szczególnie w odległych rejonach, gdzie współpracownicy muszą się wzajemnie wspierać. Zachęciła dziewczęta, by nie rezygnowały z kariery w lotnictwie ze względu na płeć, zaznaczając, że praca ta wiąże się z trudnościami, ale jest wartościowa i daje satysfakcję.

Hilary Wilkins, wiceprezeska Australian Women Pilots Association i pilotka śmigłowca, oświadczyła, że dla bardziej zrównoważonej reprezentacji potrzebne są sieci zawodowe oraz przyjazna rodzinom polityka pracodawców. Jej zdaniem nowicjusze w Kimberley mogą zdobyć znaczące doświadczenie w lotach z jednym pilotem, samodzielnie podejmując decyzje dotyczące trasy, paliwa i pasażerów.

Federalny rząd Australii uruchomił w 2019 roku Women in the Aviation Industry Initiative, przeznaczając 8 mln dolarów na zwiększenie udziału i utrzymanie kobiet w sektorze lotniczym. Inicjatywa obejmowała ukierunkowane programy rozwoju ścieżek kariery i rozwoju zawodowego. W 2023 roku właściwe ministerstwo opublikowało strategiczny plan realizacji inicjatywy do 2026 roku.

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