В Австралии женщины составляют лишь 8% лицензированных пилотов, свидетельствуют последние данные Управления безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает ABC News Australia. Женщины-пилоты, работающие в регионе Кимберли на севере Западной Австралии, считают, что привлечь больше женщин в профессию могут заметность успешных специалисток, профессиональные связи и более понятные карьерные пути.

Стереотипы в профессии

Старший пилот Shoal Air в Бруме Кэролайн Джеймисон рассказала, что пассажиры нередко просят у нее совета для дочерей, интересующихся полетами. По ее словам, пример женщин, уже работающих в отрасли, помогает девушкам увидеть в авиации возможную профессию.

В то же время Джеймисон отметила, что традиционные гендерные стереотипы все еще встречаются: некоторые пассажиры поначалу принимали женщин-пилотов за бортпроводниц. Она добавила, что число женщин в отрасли постепенно растет.

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Возможности в Кимберли

Старший пилот Shoal Air в Кунунурре Грета Тейн назвала рабочую среду в авиации сплоченной, особенно в отдаленных районах, где коллегам необходимо поддерживать друг друга. Она призвала девушек не отказываться от карьеры в авиации из-за пола, отметив, что работа связана с трудностями, но полезна и приносит удовлетворение.

Вице-президент Australian Women Pilots Association и пилот вертолета Хилари Уилкинс заявила, что для более сбалансированного представительства необходимы профессиональные сети и семейно-дружественная политика работодателей. По ее словам, новички в Кимберли могут получить значительный опыт в полетах с одним пилотом, самостоятельно принимая решения о маршруте, топливе и пассажирах.

Федеральное правительство Австралии в 2019 году запустило инициативу Women in the Aviation Industry Initiative, выделив 8 млн долларов на увеличение участия и удержание женщин в авиационном секторе. Инициатива предусматривала целевые программы развития карьерных путей и профессионального развития. В 2023 году профильное министерство обнародовало стратегический план реализации инициативы до 2026 года.

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