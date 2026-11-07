澳大利亚民航安全局的最新数据显示，女性仅占澳大利亚持证飞行员的8%。ABC News Australia对此进行了报道。在西澳大利亚州北部金伯利地区工作的女飞行员认为，成功女性专业人士的可见度、职业联系以及更清晰的职业发展路径，能够吸引更多女性加入这一职业。

职业中的刻板印象

布鲁姆Shoal Air公司的高级飞行员卡罗琳·贾米森表示，乘客经常向她咨询，为对飞行感兴趣的女儿寻求建议。她说，已经在该行业工作的女性能够帮助女孩将航空业视为一种可能的职业。

与此同时，贾米森指出，传统的性别刻板印象仍然存在：一些乘客起初将女飞行员误认为空乘人员。她补充说，行业中的女性人数正在逐步增加。

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金伯利的机会

库努纳拉Shoal Air公司的高级飞行员格蕾塔·塞恩称，航空业的工作环境十分紧密，尤其是在偏远地区，同事们需要相互支持。她呼吁女孩不要因为性别而放弃航空职业，并指出这份工作虽有困难，但很有价值且能带来满足感。

澳大利亚女飞行员协会副主席、直升机飞行员希拉里·威尔金斯表示，要实现更均衡的代表性，需要职业网络和对家庭友好的雇主政策。她表示，金伯利地区的新手可以在单飞行员飞行中获得大量经验，独立就航线、燃油和乘客作出决定。

澳大利亚联邦政府于2019年启动“航空业女性倡议”，拨款800万澳元以提高女性在航空领域的参与度和留任率。该倡议包括有针对性的职业发展路径和专业发展项目。2023年，主管部门公布了该倡议实施至2026年的战略计划。

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