Wybuchy na wyspie Keszm i w pobliżu portu Dżask — Jerusalem Post

W sobotę wieczorem we wschodniej części irańskiej wyspy Keszm słyszano dwa wybuchy. Wkrótce potem kilka wybuchów usłyszano także w pobliżu portu Dżask w prowincji Hormozgan.

Doniesienie IRNA

O wybuchach poinformowała irańska państwowa agencja informacyjna IRNA. Według Jerusalem Post, agencja najpierw poinformowała o dwóch wybuchach po wschodniej stronie Keszmu, a później dowiedziano się o kilku wybuchach w pobliżu Dżasku.

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W doniesieniu publikacji zaznaczono, że informacje o wydarzeniach pochodziły z irańskich mediów państwowych. Keszm i rejon portu Dżask wymieniono jako odrębne lokalizacje, w których w sobotę wieczorem słyszano wybuchy.

Pochodzenie wybuchów nieznane

W chwili publikacji nie informowano o źródle ani charakterze wybuchów. Materiał nie zawiera informacji o tym, co spowodowało dźwięki słyszane w obu lokalizacjach. Jerusalem Post oznaczył tę wiadomość jako rozwojową, a szczegóły incydentu nie zostały wówczas ustalone.

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