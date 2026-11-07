На острові Кешм і біля порту Джаск пролунали вибухи — Jerusalem Post

На східній частині іранського острова Кешм у суботу ввечері було чути два вибухи. Невдовзі кілька вибухів також почули поблизу порту Джаск у провінції Хормозган.

Повідомлення IRNA

Про вибухи повідомило іранське державне інформагентство IRNA. За даними Jerusalem Post, спершу агентство поінформувало про два вибухи на східному боці Кешму, а згодом стало відомо про кілька вибухів поблизу Джаска.

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У повідомленні видання зазначено, що інформація про події надійшла від державного медіа Ірану. Кешм і район порту Джаск згадано як окремі локації, де в суботу ввечері чули вибухи.

Походження вибухів невідоме

На момент публікації не повідомляли про джерело та характер вибухів. У матеріалі немає інформації про те, що саме спричинило звуки, почуті в обох локаціях. Jerusalem Post позначило повідомлення як таке, що розвивається, а деталі інциденту на той час не були встановлені.

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