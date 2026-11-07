В восточной части иранского острова Кешм в субботу вечером были слышны два взрыва. Вскоре несколько взрывов также услышали возле порта Джаск в провинции Хормозган.

Сообщение IRNA

О взрывах сообщило иранское государственное информагентство IRNA. По данным Jerusalem Post, сначала агентство проинформировало о двух взрывах на восточной стороне Кешма, а позднее стало известно о нескольких взрывах возле Джаска.

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В сообщении издания отмечается, что информация о событиях поступила от государственных СМИ Ирана. Кешм и район порта Джаск упомянуты как отдельные места, где в субботу вечером были слышны взрывы.

Происхождение взрывов неизвестно

На момент публикации не сообщалось об источнике и характере взрывов. В материале нет информации о том, что именно вызвало звуки, услышанные в обеих локациях. Jerusalem Post обозначило сообщение как развивающееся, а подробности инцидента на тот момент не были установлены.

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