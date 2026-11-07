W Nairobi w Kenii gubernator hrabstwa Kajiado Joseph Ole Lenku 6 listopada stanął na czele nowej partii politycznej Forum for Economic Development Agenda (FEDA). Partię zaprezentowano w Ufungamano House pod hasłem „Sprawiedliwość i dobrobyt”; deklaruje ona zamiar stać się platformą polityczną dla zmarginalizowanych i mniejszościowych społeczności. Informuje o tym Nation Kenya.

Stanowisko nowej partii

Lenku oświadczył, że społeczności, w tym przedstawiciele ludu Maa, przez lata były postrzegane w polityce krajowej jedynie jako dodatkowe źródło głosów. Według niego FEDA będzie dążyć do sprawiedliwości i godności oraz poruszać kwestię historycznych niesprawiedliwości.

Polityk powiedział również, że partia jest gotowa tworzyć sojusze z siłami politycznymi podzielającymi jej poglądy, jednak nie sprecyzował, z kim dokładnie może współpracować przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Sekretarz generalny FEDA Meitamei Ololdapash oświadczył, że partia chce stworzyć instytucjonalne podstawy dla szerszego udziału mniejszościowych i zmarginalizowanych społeczności w demokratycznym procesie Kenii.

Ololdapash twierdził również, że nieujawnieni wysocy urzędnicy grozili Lenku aresztowaniem i procesem w sprawie korupcyjnej, jeśli prezentacja partii nie zostanie odwołana. Poseł z Kajiado Południowego Samuel Parashina poparł te twierdzenia.

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Konkurencja o głosy Maa

FEDA może wpłynąć na walkę o elektorat w Kajiado, Naroku i Samburu — hrabstwach, w których dominują społeczności Maa. W wyborach w 2022 roku Raila Odinga otrzymał w tych trzech hrabstwach łącznie około 360 tys. głosów, a William Ruto — około 325 tys.

Po śmierci Odingi w 2025 roku i utworzeniu rządu szerokiej reprezentacji siły polityczne rywalizują o jego dawną bazę poparcia. Lenku pełni drugą i ostatnią kadencję na stanowisku gubernatora Kajiado, na które został wybrany z ramienia Orange Democratic Movement. Wcześniej reprezentował Jubilee Party, a obecnie, według publikacji, zamierza kandydować do Senatu z ramienia FEDA.

Senator Kajiado Samuel Seki oświadczył, że utworzenie FEDA nie osłabi pozycji Democracy for the Citizens Party w regionie.

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