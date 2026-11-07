库尔德斯坦爱国联盟（PUK，库爱盟）领导人巴费尔·塔拉巴尼宣布，该党将立即退出伊拉克库尔德斯坦政府。他称，原因是地区议会在没有库爱盟参与的情况下恢复运作，而该党认为该议会不具合法性。

塔拉巴尼在视频讲话中表示：“这个政府已经失败。因此，在这一事件［议会恢复运作］之后，库爱盟领导层的第一个决定将是立即退出这个自称为库尔德斯坦政府的政府。”

埃尔比勒议会会议

据《耶路撒冷邮报》报道，塔拉巴尼的声明是在库爱盟领导层会议后发表的。此前一天，该党的政治对手库尔德斯坦民主党（KDP，库民党）在少数族裔代表、小党派以及偏离所属政党立场的议员支持下，发起召开议会。其中包括三名库爱盟代表。

52名议员参加了在埃尔比勒举行的议会会议，比这个拥有100个席位的立法机构所需的51票法定人数多一人。他们一致选举库民党代表瓦拉·法里德为议会议长、基督教配额代表拉米·努里为副议长、土库曼配额代表穆娜·卡赫瓦奇为秘书。

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库民党在伊拉克库尔德斯坦议会中拥有39个席位，库爱盟拥有23个席位。

塔拉巴尼关于苏莱曼尼亚和哈拉卜贾的声明

塔拉巴尼还表示，库爱盟将动用“全部力量和能力”，为苏莱曼尼亚和哈拉卜贾地区居民提供一切必需品。

在内部政治紧张局势的背景下，《耶路撒冷邮报》指出，伊朗继续使用无人机和导弹袭击该地区。该报还写道，德黑兰曾向伊拉克施压，要求其将伊朗库尔德反对派组织驱逐出伊拉克库尔德斯坦。

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