Учительницу старше 40 лет зарезали в субботу утром в городе Тира в центральной части Израиля. Ее партнера задержали по подозрению в причастности к убийству, после чего его доставили на лечение в состоянии средней тяжести, сообщает Jerusalem Post.

Женщину нашли без признаков жизни

Израильская служба экстренной медицинской помощи Magen David Adom получила сообщение о пострадавшей в Тире в 8:45. Медики и парамедики обнаружили женщину без сознания, без пульса и дыхания, со следами насилия на теле. После осмотра они констатировали ее смерть на месте.

Парамедик Magen David Adom Саид Матар сообщил, что женщина лежала без сознания и имела телесные повреждения.

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Полиция устанавливает обстоятельства

По словам близкого к погибшей человека, которого цитирует Walla, женщина пострадала, когда пыталась разнять драку между двумя братьями. Этот человек утверждал, что во время конфликта оба мужчины наносили ей удары, от которых она получила смертельные травмы.

Полицейские из участка Тиры в Центральном округе начали расследование убийства. Правоохранители собирают доказательства на месте происшествия, чтобы установить обстоятельства смерти женщины.

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