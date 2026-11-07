Nauczycielka po czterdziestce została zasztyletowana w sobotę rano w mieście Tira w centralnym Izraelu. Jej partner został zatrzymany pod zarzutem udziału w zabójstwie, a następnie trafił na leczenie w stanie średnim, informuje Jerusalem Post.

Kobietę znaleziono bez oznak życia

Izraelska służba ratownictwa medycznego Magen David Adom otrzymała zgłoszenie o poszkodowanej w Tirze o godz. 8:45. Medycy i ratownicy medyczni znaleźli kobietę nieprzytomną, bez tętna i oddechu, ze śladami przemocy na ciele. Po badaniu stwierdzili jej zgon na miejscu.

Ratownik medyczny Magen David Adom Said Matar przekazał, że kobieta leżała nieprzytomna i miała obrażenia ciała.

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Policja ustala okoliczności

Według osoby bliskiej zmarłej, cytowanej przez Walla, kobieta ucierpiała, gdy próbowała rozdzielić bójkę między dwoma braćmi. Osoba ta twierdziła, że podczas konfliktu obaj mężczyźni zadawali jej ciosy, które spowodowały śmiertelne obrażenia.

Funkcjonariusze z komisariatu w Tirze w Dystrykcie Centralnym wszczęli śledztwo w sprawie zabójstwa. Organy ścigania zbierają dowody na miejscu zdarzenia, aby ustalić okoliczności śmierci kobiety.

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