У Тірі вбили вчительку, партнера затримали за підозрою у причетності — Jerusalem Post

У місті Тіра в центральному Ізраїлі в суботу вранці вбили ножем вчительку, якій було за 40 років. Її партнера затримали за підозрою у причетності до вбивства та після цього доправили на лікування у стані середньої тяжкості, повідомляє Jerusalem Post.

Жінку знайшли без ознак життя

Ізраїльська служба екстреної медичної допомоги Magen David Adom отримала повідомлення про постраждалу в Тірі о 8:45. Медики й парамедики виявили жінку без свідомості, без пульсу та дихання, зі слідами насильства на тілі. Після огляду вони констатували її смерть на місці.

Парамедик Magen David Adom Саїд Матар повідомив, що жінка лежала непритомна та мала ушкодження на тілі.

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Поліція встановлює обставини

За словами близької до загиблої людини, яку цитує Walla, жінка постраждала, коли намагалася розняти бійку між двома братами. Ця людина стверджувала, що під час конфлікту обидва чоловіки завдавали їй ударів, від яких вона дістала смертельні травми.

Поліцейські з відділку Тіри в Центральному окрузі відкрили розслідування вбивства. Правоохоронці збирають докази на місці події, щоб установити обставини загибелі жінки.

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