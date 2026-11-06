В Польше генеральный прокурор Вальдемар Журек подписал первые шесть требований об уплате, адресованных так называемым неосудьям Верховного суда. Речь идет о возврате средств, которые польское государство выплатило в связи с решениями Европейского суда по правам человека об участии этих судей в рассмотрении дел, сообщает Interia.

Выплаты по решениям ЕСПЧ

По словам Журека, сумма фактически выплаченных компенсаций по таким делам уже составляет 6,5 млн злотых. Он отметил, что ее размер зависит от курса евро, поскольку ЕСПЧ присуждает такие выплаты в евро.

Генпрокурор также заявил, что ранее выступал за подачу к этим судьям гражданских регрессных исков. По его словам, расходы на компенсации несет польское государство, а значит — его граждане.

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Замороженные дела в ЕСПЧ

Журек сообщил, что в ЕСПЧ остаются более 1,2 тыс. замороженных дел польских граждан, в рассмотрении которых участвовали так называемые неосудьи Верховного суда. Он выразил опасение, что после возобновления рассмотрения этих дел Польша будет проигрывать их из-за уже сложившейся практики суда.

На той же пресс-конференции Журек прокомментировал решение Верховного суда по жалобам Богдана Свенчковского и Бартломея Соханьского на распоряжения об их отстранении от выполнения судейских функций в Конституционном трибунале. Верховный суд признал, что Палата профессиональной ответственности не уполномочена рассматривать это дело, после чего оно было передано в Конституционный трибунал.

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