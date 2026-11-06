在波兰，总检察长瓦尔德马尔·热雷克签署了首批六项针对所谓最高法院“新法官”的付款要求。这涉及追回波兰国家因欧洲人权法院就这些法官参与审理案件所作裁决而支付的款项，Interia报道。

根据欧洲人权法院裁决支付的款项

热雷克表示，此类案件中实际支付的赔偿金额已达650万兹罗提。他指出，由于欧洲人权法院以欧元判定此类款项，其金额取决于欧元汇率。

总检察长还表示，他此前主张对这些法官提起民事追偿诉讼。按他的说法，赔偿费用由波兰国家承担，也就是由其公民承担。

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欧洲人权法院被冻结的案件

热雷克称，欧洲人权法院仍有超过1200起波兰公民的被冻结案件，其中所谓最高法院“新法官”参与了审理。他担心，在这些案件恢复审理后，由于该法院已经形成的判例，波兰将会败诉。

在同一场新闻发布会上，热雷克评论了最高法院就博格丹·希文奇科夫斯基和巴尔托梅伊·索汉斯基针对暂停其在宪法法庭履行法官职能的命令所提出申诉作出的决定。最高法院认定，职业责任审判庭无权审理此案，随后该案被移交至宪法法庭。

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