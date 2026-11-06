W Polsce prokurator generalny Waldemar Żurek podpisał pierwszych sześć wezwań do zapłaty skierowanych do tzw. neo-sędziów Sądu Najwyższego. Chodzi o zwrot środków, które państwo polskie wypłaciło w związku z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącymi udziału tych sędziów w rozpoznawaniu spraw, informuje Interia.

Wypłaty na podstawie orzeczeń ETPCz

Według Żurka kwota faktycznie wypłaconych odszkodowań w takich sprawach wynosi już 6,5 mln zł. Zaznaczył, że jej wysokość zależy od kursu euro, ponieważ ETPCz zasądza takie wypłaty w euro.

Prokurator generalny oświadczył również, że wcześniej opowiadał się za wytoczeniem przeciwko tym sędziom cywilnych powództw regresowych. Jak podkreślił, koszty odszkodowań ponosi państwo polskie, a więc jego obywatele.

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Zamrożone sprawy w ETPCz

Żurek poinformował, że w ETPCz pozostaje ponad 1,2 tys. zamrożonych spraw polskich obywateli, w których rozpoznawaniu uczestniczyli tzw. neo-sędziowie Sądu Najwyższego. Wyraził obawę, że po wznowieniu rozpatrywania tych spraw Polska będzie je przegrywać z powodu już ukształtowanego orzecznictwa trybunału.

Na tej samej konferencji prasowej Żurek skomentował decyzję Sądu Najwyższego w sprawie skarg Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na zarządzenia o odsunięciu ich od wykonywania funkcji sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym. Sąd Najwyższy uznał, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie jest uprawniona do rozpoznania tej sprawy, po czym przekazano ją do Trybunału Konstytucyjnego.

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