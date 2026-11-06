Журек підписав шість вимог до так званих неосуддів Верховного суду — Interia

У Польщі генеральний прокурор Вальдемар Журек підписав шість перших вимог про сплату, адресованих так званим неосуддям Верховного суду. Йдеться про повернення коштів, які польська держава виплатила у зв’язку з рішеннями Європейського суду з прав людини щодо участі цих суддів у розгляді справ, повідомляє Interia.

Виплати за рішеннями ЄСПЛ

За словами Журека, сума фактично виплачених компенсацій у таких справах уже становить 6,5 млн злотих. Він зазначив, що її розмір залежить від курсу євро, оскільки ЄСПЛ присуджує такі виплати в євро.

Генпрокурор також заявив, що раніше виступав за подання до цих суддів цивільних регресних позовів. За його словами, витрати на компенсації несе польська держава, а отже — її громадяни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заморожені справи в ЄСПЛ

Журек повідомив, що в ЄСПЛ залишаються понад 1,2 тисячі заморожених справ польських громадян, у розгляді яких брали участь так звані неосудді Верховного суду. Він висловив побоювання, що після відновлення розгляду цих справ Польща програватиме їх через уже сформовану практику суду.

На цій самій пресконференції Журек прокоментував рішення Верховного суду щодо скарг Богдана Свєнчковського та Бартломея Соханьського на розпорядження про їхнє відсторонення від здійснення суддівських функцій у Конституційному трибуналі. Верховний суд визнав, що Палата професійної відповідальності не уповноважена розглядати цю справу, після чого її передали до Конституційного трибуналу.

Читай нас у