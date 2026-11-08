По данным Nation Kenya, женская сборная Кении по регби-7 победила Гану со счетом 27:7 и Тунис — 19:0 на женском турнире Rugby Africa по регби-7 в Найроби, Кения. Команда Lionesses заняла первое место в своей группе и вышла в четвертьфинал.

Победы Кении в группе

В матче против Туниса попытки занесли Джудит Окуму, Фрешиа Одур и Кэтрин Элизабет. В игре с Ганой Джанет Окелло оформила дубль, а Одур, Элизабет и Синаида Мокая также занесли попытки.

Главный тренер кенийской команды Саймон Одонго заявил, что уровень африканских команд вырос и его сборной не следует терять бдительность. По его словам, Гана и Тунис оказали Кении серьезное сопротивление, однако команда одержала победы.

Сенсация Замбии

В четвертьфинале Кения должна была сыграть с Маврикием. Победительница этого матча должна была встретиться в полуфинале с Южной Африкой или Угандой.

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Капитан Кении Стелла Вафула подчеркнула, что команда не будет недооценивать соперниц. Она упомянула силу сборной Уганды и победу Замбии над Южной Африкой.

Замбия обыграла действующих чемпионок из Южной Африки со счетом 19:14, прервав их серию из 50 матчей без поражений на турнире, которая продолжалась 14 розыгрышей. До этого Южная Африка победила Руанду 57:0 и Зимбабве 26:10, а Замбия одолела Руанду 50:0 и Зимбабве 36:5.

Победительница турнира получит путевку в World Rugby Division III, который пройдет в Дубае 27–29 ноября.

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