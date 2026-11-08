据Nation Kenya报道，肯尼亚女子七人制橄榄球队在肯尼亚内罗毕举行的Rugby Africa女子七人制橄榄球赛中以27比7击败加纳，并以19比0战胜突尼斯。Lionesses队获得小组第一，晋级四分之一决赛。

肯尼亚在小组赛中的胜利

在对阵突尼斯的比赛中，朱迪思·奥库穆、弗雷希娅·奥杜尔和凯瑟琳·伊丽莎白完成达阵。对阵加纳时，珍妮特·奥凯洛完成两次达阵，奥杜尔、伊丽莎白和西奈达·莫卡亚也完成达阵。

肯尼亚队主教练西蒙·奥东戈表示，非洲球队的水平有所提高，他的球队不应放松警惕。他称，加纳和突尼斯给肯尼亚制造了严峻挑战，但球队仍取得了胜利。

赞比亚爆冷

肯尼亚原定在四分之一决赛中对阵毛里求斯。这场比赛的胜者原定在半决赛中迎战南非或乌干达。

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肯尼亚队长斯特拉·瓦富拉强调，球队不会低估对手。她提到了乌干达国家队的实力以及赞比亚战胜南非的比赛。

赞比亚以19比14击败卫冕冠军南非队，终结了后者在该赛事中持续14届的50场不败纪录。此前，南非以57比0战胜卢旺达、以26比10击败津巴布韦；赞比亚则以50比0战胜卢旺达、以36比5击败津巴布韦。

赛事冠军将获得参加World Rugby Division III的资格，该赛事将于11月27日至29日在迪拜举行。

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