波兰短道速滑运动员卡米拉·塞利耶在意大利米兰奥运会摔倒九个月后，仍无法恢复完整训练。据Interia Sport报道，这名运动员曾尝试恢复冰上训练，但她的状况恶化了。

冰上摔倒的后果

塞利耶在1500米四分之一决赛中受伤。对手的冰刀划伤了她的左脸颊、眼睑和眉毛，同时还存在眼球遭受不可逆损伤的风险。该运动员还被诊断为面颅骨骨折。

这名波兰运动员接受了两次重大手术。她被植入了一张采用3D技术打印的钛网，用于稳定眼球。

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训练营期间的症状

7月，在训练营期间，塞利耶出现复视，随后开始出现眼痛和头痛。在进行两个月的滑冰训练后，她被迫停止备战。据这名运动员说，她每周只有两天没有头痛，而且无法独自驾驶汽车。

本周日，塞利耶应前往国家队下一次训练营，但她可能不会参加训练。波兰速度滑冰协会体育总监巴尔托什·皮萨雷克解释说，队伍希望支持这名运动员，并保持她对团体的归属感。

事件后的反应

据Interia Sport报道，冰上事件中导致这名波兰运动员受伤的是美国选手克里斯滕·桑托斯-格里斯沃尔德，她也参与了这次摔倒。数天后，她对该事件表示遗憾。塞利耶呼吁人们不要攻击这名对手，也不要对她表现出攻击性。

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