波兰韦斯特普拉特掩体附近发现人类遗骸——RMF24

在波兰格但斯克，考古学家在韦斯特普拉特博物馆建设工程的考古监管期间发现了人类遗骸。该发现位于历史遗址“堡垒”附近——该处是1939年9月军事转运仓库的重要防御据点之一。RMF24对此进行了报道。

遗骸在掩体附近被发现

这些骨骼在距现今地面约2.5米深处、距离一座钢筋混凝土掩体北墙半米处被发现。1939年，这座建筑是军事转运仓库的重要防御据点之一。

考古学家在遗骸旁发现了一把带鞘的波兰刺刀，以及两枚波兰军队普通士兵在20世纪20年代使用的军服纽扣。消息来源还提及了其他装备部件。

考古学家认为，发现地点及在骨骼附近找到的物品可能表明，他们找到了军团士兵梅奇斯瓦夫·克沙克的墓葬。他可能于1939年9月2日凌晨死亡。格但斯克第二次世界大战博物馆考古部门负责人菲利普·库奇马强调，只有在进行基因研究后，才能证实或推翻这一假设。

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身份鉴定在即

历史资料显示，韦斯特普拉特可能仍留有另外两名守卫者的遗骸。考古学家指出，目前确定发现的骨骼属于谁还为时过早。

第二次世界大战博物馆馆长拉法乌·弗努克教授表示，若确认遗骸属于梅奇斯瓦夫·克沙克，将意味着完成了研究韦斯特普拉特的博物馆考古学家最重要的任务之一。

有关此次发现已通报波美拉尼亚省文物保护官员及格但斯克国家记忆研究院检察官。在检察官监督下并在一名人类学家参与下，这些遗骸将被取出并送交详细研究。检察官、人类学家和考古学家的结论，以及什切青波美拉尼亚医科大学的分析，将用于确定身份并查明死亡情况。

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