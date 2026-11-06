В польском Гданьске археологи обнаружили человеческие останки во время археологического надзора за строительством Музея Вестерплатте. Находку сделали возле исторического объекта «Форт» — одного из ключевых пунктов обороны Военного транзитного склада в сентябре 1939 года. Об этом сообщает RMF24.

Останки нашли у укрытия

Кости обнаружили на глубине около 2,5 метра от современного уровня грунта, в полуметре от северной стены железобетонного укрытия. В 1939 году это сооружение было одним из ключевых пунктов обороны Военного транзитного склада.

Рядом с останками археологи нашли польский штык с ножнами и две военные пуговицы, которыми пользовались рядовые Войска Польского в 1920-х годах. Источник также сообщает о других элементах снаряжения.

По мнению археологов, место обнаружения и предметы, найденные возле костей, могут свидетельствовать о том, что удалось найти захоронение легионера Мечислава Кшака. Он, вероятно, погиб в ночь на 2 сентября 1939 года. Руководитель археологического отдела Музея Второй мировой войны в Гданьске Филип Кучма подчеркнул, что эту гипотезу можно подтвердить или опровергнуть только после генетических исследований.

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Впереди идентификация

Исторические источники указывают, что на Вестерплатте могут оставаться останки еще двух защитников. Археологи отмечают, что сейчас преждевременно определять, кому принадлежат найденные кости.

Директор Музея Второй мировой войны профессор Рафал Внук заявил, что подтверждение принадлежности останков Мечиславу Кшаку означало бы выполнение одной из важнейших задач музейных археологов, исследующих Вестерплатте.

О находке сообщили Поморскому воеводскому консерватору памятников и прокурору Института национальной памяти в Гданьске. Под надзором прокурора и при участии антрополога останки должны поднять и передать на детальное исследование. Установить личность и выяснить обстоятельства смерти должны выводы прокурора, антрополога и археологов, а также анализы в Поморском медицинском университете в Щецине.

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