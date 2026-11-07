На мероприятии в Китае Volkswagen Group заявила, что рассматривает возможность использования разработанной в стране электронно-электрической архитектуры CEA в большинстве будущих ключевых моделей для Европы. Как сообщает Autocar, технология потенциально может появиться в до 75% таких моделей брендов Volkswagen, Cupra и Skoda на европейском рынке.

Архитектура CEA

CEA разработана в партнерстве с китайским производителем электромобилей Xpeng. Ее описывают как зональную электронно-электрическую архитектуру с высокопроизводительными центральными вычислительными системами. Она должна обеспечивать программные инновации для автомобилей с различными типами силовых установок — от машин с двигателями внутреннего сгорания до гибридов и электромобилей.

Сейчас Volkswagen использует CEA на китайском рынке. Для Западного полушария концерн параллельно разрабатывает отдельную электронно-электрическую архитектуру RVT совместно с американским производителем электромобилей Rivian. Ее дебют ожидается на серийной версии электрического Volkswagen ID Every1 — преемника компактного Volkswagen Up. Презентацию модели предварительно планируют провести на Мюнхенском автосалоне 2027 года.

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Требования европейского рынка

Член правления Volkswagen Group и генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер заявил, что компания ищет наиболее экономичный способ адаптировать архитектуру для массового сегмента и проверяет, является ли CEA правильным решением для Европы. По его словам, приведение программных архитектур автомобилей в соответствие с европейскими правилами и нормами может либо повысить стоимость автомобилей в Китае, либо потребовать создания отдельной версии.

Шефер подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, однако высказался в пользу использования CEA в Европе. Потенциальное изменение стратегии происходит на фоне давления на крупнейшего автопроизводителя Европы с целью сократить расходы на разработку электромобилей и конкуренции с китайскими компаниями.

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