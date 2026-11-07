Podczas wydarzenia w Chinach Volkswagen Group poinformował, że rozważa wykorzystanie opracowanej w tym kraju architektury elektryczno-elektronicznej CEA w większości przyszłych kluczowych modeli przeznaczonych dla Europy. Jak podaje Autocar, technologia może potencjalnie trafić do nawet 75% takich modeli marek Volkswagen, Cupra i Skoda na rynku europejskim.

Architektura CEA

CEA opracowano we współpracy z chińskim producentem pojazdów elektrycznych Xpeng. Jest opisywana jako strefowa architektura elektryczno-elektroniczna z wysokowydajnymi centralnymi systemami obliczeniowymi. Ma zapewniać innowacje programowe dla samochodów z różnymi rodzajami układów napędowych — od aut z silnikami spalinowymi po hybrydy i pojazdy elektryczne.

Volkswagen obecnie wykorzystuje CEA na rynku chińskim. Dla półkuli zachodniej koncern równolegle rozwija odrębną architekturę elektryczno-elektroniczną RVT wraz z amerykańskim producentem pojazdów elektrycznych Rivian. Jej debiut jest oczekiwany w produkcyjnej wersji elektrycznego Volkswagena ID Every1, następcy kompaktowego Volkswagena Up. Prezentacja modelu jest wstępnie planowana na targi motoryzacyjne w Monachium w 2027 roku.

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Wymagania rynku europejskiego

Członek zarządu Volkswagen Group i dyrektor generalny marki Volkswagen Thomas Schäfer powiedział, że firma szuka najbardziej ekonomicznego sposobu dostosowania architektury do segmentu masowego i sprawdza, czy CEA jest właściwym rozwiązaniem dla Europy. Jak zaznaczył, dostosowanie architektur oprogramowania samochodów do europejskich zasad i norm może albo podnieść koszt samochodów w Chinach, albo wymagać stworzenia odrębnej wersji.

Schäfer podkreślił, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, jednak opowiedział się za wykorzystaniem CEA w Europie. Potencjalna zmiana strategii następuje w obliczu presji na największego producenta samochodów w Europie, aby obniżył koszty rozwoju pojazdów elektrycznych, oraz konkurencji ze strony chińskich firm.

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