大众汽车集团在中国的一场活动上表示，正考虑在面向欧洲的大多数未来关键车型中采用在中国开发的CEA电子电气架构。据Autocar报道，这项技术可能会应用于欧洲市场上大众、Cupra和斯柯达品牌此类车型中最多75%的车型。

CEA架构

CEA由大众与中国电动汽车制造商小鹏汽车合作开发。它被描述为一种采用高性能中央计算系统的分区式电子电气架构。该架构旨在为配备不同类型动力系统的汽车提供软件创新，涵盖从搭载内燃机的汽车到混合动力汽车和电动汽车。

大众目前在中国市场使用CEA。与此同时，集团正与美国电动汽车制造商Rivian共同为西半球开发独立的RVT电子电气架构。该架构预计将在量产版纯电动大众ID Every1上首次亮相，该车型是紧凑型大众Up的继任者。该车型的发布会暂定于2027年慕尼黑车展举行。

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欧洲市场要求

大众汽车集团管理委员会成员、大众品牌首席执行官托马斯·舍费尔表示，公司正在寻找将该架构适配大众市场细分领域的最经济方式，并评估CEA是否是适合欧洲的正确解决方案。他表示，使汽车软件架构符合欧洲规则和标准，可能会提高中国市场汽车的成本，或需要开发一个单独版本。

舍费尔强调，尚未作出最终决定，但他支持在欧洲使用CEA。这一潜在战略变化发生之际，欧洲最大的汽车制造商正面临削减电动汽车开发成本的压力，以及来自中国公司的竞争。

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