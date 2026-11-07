Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в пятницу нанесли новый ограниченный удар по системе противовоздушной обороны Ирана. Он назвал эту операцию незначительной. Об этом сообщает The Guardian.

Общаясь с журналистами, Трамп сказал, что США уничтожили небольшое зенитное устройство. По его словам, операция длилась примерно от пяти до 15 минут.

Сообщения о взрывах на Кешме

Иранские государственные СМИ сообщили о звуках двух взрывов в районе Сузы на острове Кешм в Ормузском проливе. Издание отмечает, что этот важный маршрут морских перевозок нефти был нарушен с начала войны США с Ираном в феврале.

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Ранее американские военные сообщали об оборонительных ударах в понедельник. Тогда взрывы были слышны на островах Кешм и Хенгам, а также возле Бендер-Аббаса в материковой части Ирана.

Переговоры через посредников

Трамп также заявил, что контакты с Ираном через посредников продолжаются. В то же время разногласия относительно ядерной программы Ирана остаются главным вопросом для возможной договоренности о прекращении войны.

Центральное командование США сообщило о вознаграждении до 20 млн долларов и возможности переселения за информацию о ядерной программе Ирана, в частности о ее объектах, оборудовании, связанных с ней специалистах или перемещении чего-либо из этого перечня. Катар, который выступает посредником между США и Ираном, сообщил об отдельных телефонных разговорах своего эмира с Трампом и министра обороны страны с главой Пентагона Питом Хегсетом по поводу деэскалации напряженности.

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