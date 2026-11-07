Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że amerykańskie wojsko przeprowadziło w piątek kolejne ograniczone uderzenie na irański system obrony powietrznej. Nazwał tę operację niewielką. Informuje o tym The Guardian.

W rozmowie z dziennikarzami Trump powiedział, że USA zniszczyły niewielkie urządzenie przeciwlotnicze. Według niego operacja trwała od około pięciu do 15 minut.

Doniesienia o eksplozjach na wyspie Keszm

Irańskie media państwowe poinformowały o odgłosach dwóch eksplozji w rejonie Suzy na wyspie Keszm w Cieśninie Ormuz. Gazeta zauważa, że ten ważny szlak morskiego transportu ropy został zakłócony od początku wojny USA z Iranem w lutym.

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Wcześniej amerykańskie wojsko informowało o obronnych uderzeniach w poniedziałek. Wówczas eksplozje było słychać na wyspach Keszm i Hengam, a także w pobliżu Bandar Abbas w kontynentalnej części Iranu.

Negocjacje za pośrednictwem mediatorów

Trump oświadczył również, że kontakty z Iranem za pośrednictwem mediatorów trwają. Jednocześnie różnice dotyczące irańskiego programu nuklearnego pozostają główną kwestią dla ewentualnego porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

Centralne Dowództwo USA poinformowało o nagrodzie do 20 mln dolarów oraz możliwości przesiedlenia za informacje o irańskim programie nuklearnym, w tym o jego obiektach, sprzęcie, związanych z nim specjalistach lub przemieszczaniu któregokolwiek z tych elementów. Katar, który pośredniczy między USA a Iranem, poinformował o odrębnych rozmowach telefonicznych swojego emira z Trumpem oraz ministra obrony kraju z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem w sprawie deeskalacji napięć.

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