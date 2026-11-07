美国总统唐纳德·特朗普表示，美国军方周五对伊朗防空系统实施了新一轮有限打击。他称此次行动规模不大。《卫报》报道。

特朗普在与记者交谈时表示，美国摧毁了一套小型防空装置。据他称，此次行动持续了约5至15分钟。

有关格什姆岛爆炸的报道

伊朗国家媒体报道称，位于霍尔木兹海峡格什姆岛苏扎地区传出两次爆炸声。该报指出，自2月美国与伊朗战争开始以来，这条重要的海上石油运输航线一直受到干扰。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前，美国军方曾报告周一实施防御性打击。当时，格什姆岛和亨加姆岛以及伊朗大陆部分的阿巴斯港附近均听到爆炸声。

通过中间人进行谈判

特朗普还表示，通过中间人与伊朗的接触仍在继续。与此同时，围绕伊朗核计划的分歧仍是可能达成结束战争协议的主要问题。

美国中央司令部宣布，任何人如提供有关伊朗核计划的信息，包括其设施、设备、相关专家，或上述任何一项的转移信息，最高可获2000万美元奖励，并可能获得安置机会。作为美国与伊朗之间调解人的卡塔尔表示，该国埃米尔曾与特朗普单独通电话，该国国防大臣也曾就缓和紧张局势与五角大楼负责人皮特·赫格塞思单独通电话。

关注我们在