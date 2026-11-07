Президент Трамп заявив про новий удар США по ППО Ірану — The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові у п’ятницю завдали нового обмеженого удару по системі протиповітряної оборони Ірану. Він назвав цю операцію незначною. Про це повідомляє The Guardian.

Спілкуючись із журналістами, Трамп сказав, що США знищили невеликий зенітний пристрій. За його словами, операція тривала від приблизно п’яти до 15 хвилин.

Повідомлення про вибухи на Кешмі

Іранські державні медіа повідомили про звуки двох вибухів у районі Сузи на острові Кешм у протоці Ормуз. Видання зазначає, що цей важливий маршрут для морських перевезень нафти зазнав порушень від початку війни США з Іраном у лютому.

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Раніше американські військові повідомляли про оборонні удари в понеділок. Тоді вибухи чули на островах Кешм і Хенгам, а також поблизу Бендер-Аббаса на материковій частині Ірану.

Переговори через посередників

Трамп також заявив, що контакти з Іраном через посередників тривають. Водночас розбіжності щодо ядерної програми Ірану залишаються головним питанням для можливої домовленості про припинення війни.

Центральне командування США повідомило про винагороду до 20 млн доларів і можливість переселення за інформацію про ядерну програму Ірану, зокрема її об’єкти, обладнання, пов’язаних із нею фахівців або переміщення будь-чого з цього переліку. Катар, який посередничає між США та Іраном, повідомив про окремі телефонні розмови свого еміра з Трампом і міністра оборони країни з главою Пентагону Пітом Гегсетом щодо деескалації напруженості.

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