В округе Кила-Абдулла в Пакистане протестующие прекратили сидячий протест и согласились похоронить погибших после того, как власти сообщили о спасении похищенного Хайдара Какара. Движение по трассе Кветта — Кила-Абдулла — Чаман было восстановлено, сообщает Dawn.

Протест после нападения

Акция началась ранее на этой неделе после стрельбы в Кила-Абдулле, в результате которой погибли три человека, а Хайдар Какар был похищен. Родственники погибших вынесли тела на трассу, требуя от властей принять меры против причастных к нападению.

Министр внутренних дел Белуджистана Мир Зиаулла Лангове заявил, что Какара спасли и передали семье. После этого местные жители и представители племен решили прекратить протест.

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Договоренности с властями

По словам советника по вопросам внутренних дел Белуджистана Бабара Юсуфзая, договоренности удалось достичь после ночных переговоров между демонстрантами и делегацией провинциальных властей. В них участвовали министр здравоохранения Белуджистана Бахт Мухаммад Какар, депутаты провинциальной ассамблеи Асфандьяр Какар и Замрак Хан Ачакзай, а также генеральный секретарь Пакистанской народной партии в Белуджистане Раббани Какар.

Министр здравоохранения заявил, что переговоры позволили урегулировать все требования протестующих, а выполнение взятых перед ними обязательств является ответственностью провинциального правительства. Лангове также пообещал обеспечить защиту жизни и имущества жителей.

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