W pakistańskim okręgu Qila Abdullah protestujący zakończyli protest okupacyjny i zgodzili się pochować zmarłych po tym, jak władze poinformowały o uratowaniu porwanego Haidara Kakara. Ruch na trasie Kweta — Qila Abdullah — Chaman został przywrócony, podaje Dawn.

Protest po ataku

Akcja rozpoczęła się wcześniej w tym tygodniu po strzelaninie w Qila Abdullah, w której zginęły trzy osoby, a Haidar Kakar został porwany. Krewni zmarłych wynieśli ciała na trasę, domagając się od władz podjęcia działań przeciwko osobom zaangażowanym w atak.

Minister spraw wewnętrznych Beludżystanu Mir Ziaullah Langove oświadczył, że Kakar został uratowany i przekazany rodzinie. Po tym lokalni mieszkańcy i przedstawiciele plemion postanowili zakończyć protest.

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Ustalenia z władzami

Według doradcy ds. spraw wewnętrznych Beludżystanu Babara Yousafzaia porozumienie osiągnięto po nocnych rozmowach między demonstrantami a delegacją władz prowincji. Uczestniczyli w nich minister zdrowia Beludżystanu Bakht Muhammad Kakar, deputowani zgromadzenia prowincjonalnego Asfandyar Kakar i Zamrak Khan Achakzai, a także sekretarz generalny Pakistańskiej Partii Ludowej w Beludżystanie Rabbani Kakar.

Minister zdrowia oświadczył, że rozmowy umożliwiły uregulowanie wszystkich żądań protestujących, a realizacja zobowiązań podjętych wobec nich jest odpowiedzialnością rządu prowincji. Langove obiecał również zapewnić ochronę życia i mienia mieszkańców.

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