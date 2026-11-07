Польская теннисистка Вероника Фальковска и американка Алана Смит вышли в полуфинал парного разряда турнира WTA 250 в Ченнаи, Индия. В четвертьфинале они победили представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву и австралийку Габриэллу да Силву Фик — 3:6, 7:5, 10:5, сообщает Interia Sport.

Возвращение после проигранного старта

Посеянная под вторым номером пара Фальковска/Смит проиграла первый сет со счетом 3:6. В начале второй партии Фальковска потеряла свою подачу, но впоследствии польско-американский дуэт вышел вперед — 3:1. В седьмом гейме теннисистки обратились к главному арбитру после решения об ауте при счете 30:40. Пауза продолжалась несколько минут, однако решение не изменили.

После этого Фальковска и Смит вновь уступили свою подачу и проигрывали 3:4, однако выиграли второй сет 7:5, реализовав третий сетбол.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Семь очков подряд в матч-тайбрейке

Победительниц встречи определял матч-тайбрейк до десяти очков. Фальковска и Смит уступали 3:5, но после этого выиграли семь очков подряд. При счете 5:5 Фальковска завоевала важное очко у сетки, а матч завершился двойной ошибкой соперниц на подаче.

В первом круге турнира польско-американский дуэт обыграл японок Моюку Утидзиму и Нао Хибино — 2:6, 6:4, 10:1. В полуфинале Фальковска и Смит должны были сыграть в субботу, а их соперниц должны были определить позднее в тот же день. По данным издания, в случае завоевания титула Фальковска может вернуться в топ-100 парного рейтинга WTA.

Читай нас в