Polska tenisistka Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith awansowały do półfinału gry podwójnej turnieju WTA 250 w Chennai w Indiach. W ćwierćfinale pokonały Kazaszkę Żibek Kułambajewą i Australijkę Gabrielę Da Silvę Fick — 3:6, 7:5, 10:5, informuje Interia Sport.

Powrót po przegranym początku

Rozstawiona z numerem drugim para Falkowska/Smith przegrała pierwszego seta 3:6. Na początku drugiej partii Falkowska straciła własne podanie, ale później polsko-amerykański duet objął prowadzenie 3:1. W siódmym gemie tenisistki zwróciły się do sędzi głównej po decyzji o aucie przy stanie 30:40. Przerwa trwała kilka minut, jednak decyzji nie zmieniono.

Po tym Falkowska i Smith ponownie straciły własne podanie i przegrywały 3:4, lecz wygrały drugiego seta 7:5, wykorzystując trzecią piłkę setową.

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Siedem punktów z rzędu w supertie-breaku

O zwyciężczyniach spotkania decydował supertie-break do dziesięciu punktów. Falkowska i Smith przegrywały 3:5, ale potem zdobyły siedem punktów z rzędu. Przy stanie 5:5 Falkowska zdobyła ważny punkt przy siatce, a mecz zakończył się podwójnym błędem serwisowym rywalek.

W pierwszej rundzie turnieju polsko-amerykański duet pokonał Japonki Moyukę Uchijimę i Nao Hibino — 2:6, 6:4, 10:1. W półfinale Falkowska i Smith miały zagrać w sobotę, a ich rywalki miały zostać wyłonione później tego samego dnia. Według serwisu, w przypadku zdobycia tytułu Falkowska może wrócić do czołowej setki rankingu deblowego WTA.

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