波兰网球选手维罗妮卡·法尔科夫斯卡与美国选手阿拉娜·史密斯晋级印度金奈WTA 250赛事双打半决赛。她们在四分之一决赛中以3:6、7:5、10:5击败哈萨克斯坦选手日别克·库兰巴耶娃和澳大利亚选手加布里埃拉·达席尔瓦·菲克，Interia Sport报道。

在不利开局后逆转

二号种子组合法尔科夫斯卡/史密斯以3:6输掉首盘。第二盘开始时，法尔科夫斯卡遭破发，但这对波兰-美国组合随后以3:1领先。在第七局、比分为30:40时，两位选手在一次界外球判罚后向主裁判提出申诉。暂停持续了数分钟，但判罚没有改变。

此后，法尔科夫斯卡和史密斯再次被破发，以3:4落后，不过她们兑现了第三个盘点，以7:5赢下第二盘。

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抢十中连得七分

比赛胜者由抢十决出。法尔科夫斯卡和史密斯以3:5落后，但随后连得七分。比分5:5时，法尔科夫斯卡在网前赢得关键一分，比赛最终以对手发球双误结束。

在赛事首轮，这对波兰-美国组合以2:6、6:4、10:1击败日本选手莫尤卡·内岛和奈绪·日比野。半决赛中，法尔科夫斯卡和史密斯原定于周六出战，而她们的对手应在当天晚些时候确定。据该媒体报道，如果法尔科夫斯卡夺冠，她可能重返WTA双打排名前100位。

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