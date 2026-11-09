Туск должен приехать в Краков вечером 9 ноября — RMF24
Премьер-министр Польши Дональд Туск, по сообщению RMF24, должен приехать в Краков вечером 9 ноября. В публикации на платформе X он призвал людей собраться в городе в 20:00.
Ожидаемое присутствие Туска
Ранее журналистка TVN Катажина Коленда-Залеська сообщила, что глава польского правительства будет присутствовать на Главной площади Кракова. Других подробностей о запланированном визите премьера RMF24 не привело.
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Марш после стрельбы
Вечером в Кракове также запланирован марш молчания после стрельбы на Главной площади. Участники должны пройти по маршруту, которым двигался 24-летний стрелок из Островца-Свентокшиского.
По данным RMF24, стрельба произошла в субботу, 7 ноября. Издание сообщает, что стрелок убил шесть человек и ранил 15. В его жилище также обнаружили тела трех человек — родителей и сестры стрелка.