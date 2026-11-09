Premier Polski Donald Tusk, jak podaje RMF24, ma przyjechać do Krakowa wieczorem 9 listopada. We wpisie na platformie X wezwał ludzi do zgromadzenia się w mieście o godz. 20:00.

Oczekiwana obecność Tuska

Wcześniej dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska poinformowała, że szef polskiego rządu będzie obecny na Rynku Głównym w Krakowie. RMF24 nie podało innych szczegółów dotyczących planowanej wizyty premiera.

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Marsz po strzelaninie

Wieczorem w Krakowie zaplanowano także marsz milczenia po strzelaninie na Rynku Głównym. Uczestnicy mają przejść trasą, którą poruszał się 24-letni strzelec z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Według RMF24 strzelanina miała miejsce w sobotę 7 listopada. Portal podaje, że strzelec zabił sześć osób i ranił 15. W jego mieszkaniu znaleziono także ciała trzech osób — rodziców i siostry strzelca.

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