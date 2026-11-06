Каміла Селльє не може тренуватися через дев’ять місяців після травми — Interia Sport

Польська шорттрекістка Каміла Селльє через дев’ять місяців після падіння на Олімпійських іграх у Мілані, Італія, досі не може повернутися до повноцінних тренувань. Як повідомляє Interia Sport, спортсменка намагалася відновити заняття на льоду, однак її стан погіршився.

Наслідки падіння на льоду

Селльє зазнала травми під час чвертьфінального забігу на 1500 метрів. Ковзан суперниці розсік їй ліву щоку, повіку та брову, при цьому існувала загроза незворотного ушкодження очного яблука. У спортсменки також діагностували перелом кісток лицевого черепа.

Полька перенесла дві серйозні операції. Їй імплантували титанову сітку, надруковану за технологією 3D, призначену для стабілізації очного яблука.

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Симптоми під час збору

У липні, під час тренувального збору, у Селльє з’явилося двоїння в очах, а згодом почалися болі в оці та головний біль. Після двох місяців занять на ковзанах вона була змушена припинити підготовку. За словами спортсменки, без головного болю минають лише два дні на тиждень, а також вона не здатна самостійно керувати автомобілем.

Найближчої неділі Селльє має прибути на черговий збір національної команди, однак до тренувань, імовірно, не долучиться. Спортивний директор Польського союзу ковзанярського спорту Бартош Пісарек пояснив, що команда хоче підтримати спортсменку та зберегти її відчуття належності до групи.

Реакція після інциденту

За даними Interia Sport, травму польської спортсменки під час інциденту на льоду спричинила американка Крістен Сантос-Ґрісволд, яка також брала участь у падінні. За кілька днів вона висловила жаль через інцидент. Селльє закликала не нападати на суперницю та не проявляти до неї агресії.

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