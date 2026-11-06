麦加防务联盟秘书长将赴利雅得履职——《黎明报》

据巴基斯坦外交部消息，麦加防务联盟秘书长、退役中将瑙曼·马哈茂德预计将很快在沙特阿拉伯利雅得开始履职。《黎明报》报道。

联盟首任秘书长

瑙曼·马哈茂德于9月23日被任命为该联盟首任秘书长。麦加防务联盟成员包括巴基斯坦、沙特阿拉伯和土耳其。

《麦加共同防务协议》于8月7日签署。协议规定，对三方中任何一方发动武装袭击，可能被视为对联盟全体成员的袭击。巴基斯坦外交部发言人萨贾德·海德尔·汗还表示，参与国将共同决定是否召开联盟会议。

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巴基斯坦就波斯湾冲突发表的声明

汗在简报会上表示，巴基斯坦将继续推动伊朗与美国冲突中的对话。他说，伊斯兰堡促成双方坐到同一张谈判桌前，尽管双方数十年来一直没有保持联系，并支持通过对话和外交方式解决问题。

该发言人援引双方于6月18日签署的《伊斯兰堡谅解备忘录》，作为巴基斯坦外交努力的证据。他补充说，卡塔尔和其他国家也在参与调解工作。

汗称以色列是美伊战争中的“搅局者”。他认为，以色列的扩张主义政策是当前地区危机的主要原因之一，其后果也波及巴勒斯坦、叙利亚和黎巴嫩。

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