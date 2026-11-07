尼日利亚国家队在摩洛哥拉巴特举行的国际足联U17女足世界杯决赛中以2比1击败日本。被称为“Flamingos”的球队首次夺得该奖杯，并成为首支赢得该赛事的非洲国家队，Premium Times报道。

决赛进球

尼日利亚队在第39分钟凭借阿瓦武·巴希鲁的远射取得领先。日本门将考·卡多瓦基未能抱住皮球，球进入球门。第47分钟，奥卢埃布贝·乌梅贾库将尼日利亚的领先优势扩大为两球。

日本队在第80分钟缩小比分差距，富木·伊藤取得进球。补时阶段，尼日利亚队守住了微弱优势，并在穆罕默德六世足球中心的场地上将胜利保持到终场。

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夺冠之路

尼日利亚在本届赛事的征程始于以1比2负于波兰。此后，阿凯姆·布萨里的球队在小组赛中击败波多黎各和卫冕冠军朝鲜，并在淘汰赛中战胜墨西哥和委内瑞拉。

在半决赛中，Flamingos以3比1击败巴西，巴希鲁攻入两球。这一结果使尼日利亚历史上首次闯入该赛事决赛。在本届赛事之前，该队的最佳成绩是在2022年印度世界杯上获得第三名。

日本曾于2014年赢得该赛事冠军，并在2010年和2016年获得亚军。负于尼日利亚意味着日本国家队在其第四次决赛中失利。国际足联主席詹尼·因凡蒂诺和非洲足球联合会主席帕特里斯·莫特塞佩在看台上观看了拉巴特的比赛。

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