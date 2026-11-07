2020年秋季至2021年春季的53天里，在蒙大拿州西部，一头名叫林根波尔特的年轻雄性灰熊46次试图穿越四车道的90号州际公路。GPS项圈数据记录显示，这头体重约160公斤的熊沿着道路移动，寻找安全通道。最终，它可能成功从一座跨河大桥下方到达另一侧，Live Science报道。

迁移障碍

美国和加拿大的科学家正在研究灰熊的活动，以了解这些动物如何应对道路、铁路和建设开发。对熊而言，在不同种群之间移动的能力对繁殖很重要：孤立的小型群体可能会失去遗传多样性。

研究人员尤其关注从怀俄明州的黄石公园到加拿大北部育空地区、长约3400公里的区域。该地区涵盖美国五个州、加拿大两个省以及超过75处原住民领地。其山谷被交通基础设施和人类活动分割。

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GPS项圈与安全廊道

每小时记录动物活动的GPS项圈不仅帮助研究人员确定灰熊的路线，也帮助他们了解灰熊作出这些选择的原因。阿尔伯塔大学生物学家安德鲁·德罗彻及其同事收集的数据显示，约三分之二的熊能很好地记住曾经找到食物的地点和季节。观察还显示，野生灰熊通常会避开人类，但在食物不足时可能会接近有人居住的地区。

在不列颠哥伦比亚省东南部，研究人员利用熊类活动数据，对穿越有人居住山谷的路线进行建模。当地科学家和土地信托机构购买了个别地块，安装围栏，并在南塞尔柯克山脉和珀塞尔山脉之间建立安全廊道。截至2021年，到达此前处于孤立状态的南塞尔柯克种群的9头熊已繁殖出27只后代。

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