В западной Монтане молодой самец гризли по кличке Лингенпольтер 46 раз пытался пересечь четырёхполосную автомагистраль Interstate 90 в течение 53 дней между осенью 2020 года и весной 2021 года. Данные GPS-ошейника зафиксировали, что медведь весом около 160 кг двигался вдоль дороги в поисках безопасного прохода. В конце концов он, вероятно, смог перебраться на другую сторону под мостом через реку, сообщает Live Science.

Барьеры для перемещения

Учёные США и Канады изучают перемещения гризли, чтобы понять, как животные реагируют на дороги, железные дороги и застройку. Для размножения медведям важна возможность перемещаться между популяциями: изолированные небольшие группы могут терять генетическое разнообразие.

Особое внимание исследователи уделяют территории протяжённостью около 3400 км между Йеллоустоном в штате Вайоминг и Юконом на севере Канады. Этот регион охватывает пять американских штатов, две канадские провинции и более 75 территорий коренных народов. Его долины фрагментированы транспортной инфраструктурой и человеческой деятельностью.

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GPS-ошейники и безопасные коридоры

GPS-ошейники, которые ежечасно фиксируют перемещения животных, помогают исследователям выяснить не только маршруты гризли, но и причины их выбора. Данные, собранные биологом Университета Альберты Эндрю Дерочером и его коллегами, показали, что примерно две трети медведей хорошо помнят места и сезоны, когда ранее находили пищу. Наблюдения также показали, что дикие гризли обычно избегают людей, однако могут приближаться к населённым территориям, когда не хватает корма.

В юго-восточной части Британской Колумбии исследователи использовали данные о перемещениях медведей для моделирования маршрутов через населённые долины. Там учёные и земельные трасты выкупали отдельные участки, устанавливали ограждения и создавали безопасные коридоры между горными массивами Саут-Селкирк и Перселл. По состоянию на 2021 год девять медведей, прибывших в ранее изолированную популяцию Саут-Селкирк, дали 27 потомков.

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