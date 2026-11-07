W zachodniej Montanie młody samiec grizli o imieniu Lingenpolter 46 razy próbował przejść przez czteropasmową autostradę Interstate 90 w ciągu 53 dni, od jesieni 2020 roku do wiosny 2021 roku. Dane z obroży GPS zarejestrowały, że ważący około 160 kg niedźwiedź poruszał się wzdłuż drogi, szukając bezpiecznego przejścia. Ostatecznie prawdopodobnie zdołał przedostać się na drugą stronę pod mostem nad rzeką, podaje Live Science.

Bariery dla przemieszczania się

Naukowcy z USA i Kanady badają przemieszczanie się grizli, aby zrozumieć, jak zwierzęta reagują na drogi, linie kolejowe i zabudowę. Możliwość przemieszczania się między populacjami jest dla niedźwiedzi ważna dla rozmnażania: izolowane małe grupy mogą tracić różnorodność genetyczną.

Szczególną uwagę badacze poświęcają obszarowi o długości około 3400 km między Yellowstone w stanie Wyoming a Jukonem na północy Kanady. Region ten obejmuje pięć stanów USA, dwie prowincje Kanady i ponad 75 terytoriów ludów rdzennych. Jego doliny są fragmentowane przez infrastrukturę transportową i działalność człowieka.

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Obroże GPS i bezpieczne korytarze

Obroże GPS, które co godzinę rejestrują ruch zwierząt, pomagają badaczom ustalić nie tylko trasy grizli, lecz także przyczyny ich wyborów. Dane zebrane przez biologa z Uniwersytetu Alberty Andrew Derochera i jego współpracowników wykazały, że około dwie trzecie niedźwiedzi dobrze pamięta miejsca i pory roku, w których wcześniej znajdowały pokarm. Obserwacje wykazały również, że dzikie grizli zwykle unikają ludzi, ale mogą zbliżać się do zamieszkanych terenów, gdy brakuje pożywienia.

W południowo-wschodniej Kolumbii Brytyjskiej badacze wykorzystali dane o przemieszczaniu się niedźwiedzi do modelowania tras przez zamieszkane doliny. Naukowcy i fundusze ochrony gruntów wykupywali tam pojedyncze działki, instalowali ogrodzenia i tworzyli bezpieczne korytarze między pasmami górskimi South Selkirk i Purcell. Według stanu na 2021 rok dziewięć niedźwiedzi, które przybyły do wcześniej izolowanej populacji South Selkirk, wydało na świat 27 potomków.

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