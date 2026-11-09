Jak podaje TimesLIVE, minister finansów Korei Południowej Lee Hyeon-il powiedział parlamentarnej komisji budżetowej, że planowany z góry transfer 10 mld dolarów na projekt energetyki jądrowej w USA może nastąpić dopiero po pełnej ocenie jego opłacalności komercyjnej.

Transfer na wczesnym etapie

Środki mają zostać przeznaczone w ramach pakietu inwestycyjnego Korei Południowej. Lee zaznaczył, że plan transferu pozostaje na wstępnym etapie, dlatego rząd dokładnie sprawdzi jego wykonalność biznesową.

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Inwestycje w projekt LNG na Alasce

Wiceminister przemysłu Park Dong-il również oświadczył, że rząd uważnie rozważy wszelkie potencjalne inwestycje w projekt LNG na Alasce. Dodał, że ostateczna decyzja w sprawie ulokowania środków w tym projekcie nie została jeszcze podjęta.

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