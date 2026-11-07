在收到具体威胁后，以色列大幅加强了对总理办公室副部长阿尔莫格·科恩及其家人的安保措施。一名警卫被部署在该官员住所附近，其亲属则获得警方保护，《耶路撒冷邮报》报道。

威胁后加强安保

以色列总理办公室于周六宣布了这一决定。据其消息，科恩曾收到包含直接死亡威胁的信息。安保措施的执行被交由“马根”部门，安保工作则在以色列国家安全局辛贝特和警方的参与下得到加强。

科恩的办公室表示，不对涉及这名副部长及其家人的安全事项发表评论。该办公室还指出，这名官员“将毫无畏惧地继续为以色列国的公民服务”。

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因X平台帖子被起诉

上周，来自埃因哈霍雷什的49岁拉兹·温伯格因在X平台发布21条帖子而被提起公诉。根据起诉书，这些帖子包含呼吁杀害总理本雅明·内塔尼亚胡、部长、以色列议会议员和政府支持者的内容。其中一条作为对科恩消息的回应而发布的帖子，包含对该官员的威胁。

上周二，消息人士向Walla证实，“亚沙尔”党领袖加迪·艾森科特的安保责任将移交给辛贝特负责保护高级官员的部门。这发生在其家人受到威胁的背景下。

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