В Израиле существенно усилили меры безопасности для заместителя министра в канцелярии премьер-министра Алмога Коэна и членов его семьи после конкретных угроз. Возле дома чиновника поставили охранника, а его близкие получили сопровождение полиции, сообщает Jerusalem Post.

Охрану усилили после угроз

Канцелярия премьер-министра Израиля объявила о решении в субботу. По ее данным, Коэн получал сообщения с прямыми угрозами убийством. Выполнение мер безопасности поручили подразделению «Маген», а охрану усилили при участии Службы общей безопасности Израиля Шин Бет и полиции.

В офисе Коэна заявили, что не комментируют аспекты безопасности, связанные с заместителем министра и его семьей. Там также отметили, что чиновник «продолжит служить гражданам Государства Израиль без какого-либо страха».

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Обвинения из-за постов в X

На прошлой неделе обвинительный акт был подан против 49-летнего Раза Вайнбергера из Эйн-ха-Хореша из-за 21 поста в X. Согласно обвинению, эти посты содержали призывы к убийству премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министров, депутатов Кнессета и сторонников правительства. Один из постов, опубликованный в ответ на сообщение Коэна, содержал угрозу в адрес чиновника.

В прошлый вторник источники подтвердили Walla, что ответственность за безопасность главы партии «Яшар» Гади Айзенкота должна быть передана подразделению Шин Бет по защите высокопоставленных должностных лиц. Это происходит на фоне угроз его семье.

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