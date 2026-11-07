威尔士队长莱克不满战胜日本后的表现——BBC Sport

在威尔士卡迪夫，威尔士橄榄球队在Nations Championship比赛中以28比21击败日本队，但队长德维·莱克对比赛质量并不满意。威尔士队凭借奖励分获胜，乔什·亚当斯、前锋阿奇·格里芬和边锋路易斯·里斯-扎米特分别达阵得分。

这是威尔士队在该赛事四场比赛中的第二场胜利。据BBC Sport报道，共有52,425名球迷到场观看比赛。球队在比赛末段不得不守住领先优势；这是史蒂夫·坦迪执教期间，威尔士队在13场测试赛中的第四场胜利。

莱克指出比赛中的不足

莱克表示，在比赛相当长的一段时间里，球队自己拖了后腿。他指出，在集训前，球员们曾商定要做到一些事情，但在与日本队的比赛中，他们在他看来并没有做到。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与此同时，这位队长强调，这场胜利对于球队的信心和相互信任十分重要。他提到威尔士队此前的连败纪录，包括测试赛中创纪录的18连败。

接下来将对阵新西兰和澳大利亚

威尔士在北半球球队积分榜上排名第五。下周六，新西兰将来到卡迪夫；11月21日，威尔士队将在Principality Stadium迎战澳大利亚。莱克承认，目前的比赛水平不足以与这样的对手竞争。

主教练史蒂夫·坦迪也表示，他原本期待球队有更好的表现。他肯定了威尔士队突破以及撕开日本队防线的片段，但指出球队把握机会不足。日本队主教练埃迪·琼斯称，这场比赛是他的年轻球队首次在卡迪夫战胜威尔士队的一个错失机会。

关注我们在